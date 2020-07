Londres acusa hackers russos de tentativa de roubo de pesquisas sobre vacina contra coronavírus

De acordo com a agência britânica de segurança cibernética, hackers que trabalham para o serviço de inteligência da Rússia tentaram roubar informações sobre os projetos de vacinas contra o novo coronavírus edit

247 - A agência britânica de segurança cibernética acusou, nesta quinta-feira (16), hackers, que "quase com toda certeza" trabalham para o serviço de inteligência da Rússia, de tentar roubar informações sobre os projetos de vacinas contra o novo coronavírus. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse que os culpados serão "responsabilizados".

"Enquanto alguns estão perseguindo de forma imprudente seus interesses egoístas, o Reino Unido e seus aliados continuam seu trabalho duro para encontrar uma vacina e proteger a saúde global", afirmou ele em comunicado, segundo informações divulgadas pela agência AFP.

A acusação, negada pelo governo russo, é feita num contexto de estremecimento na relação entre Londres e Moscou, com suspeitas de interferências russas nas legislativas britânicas de dezembro passado e no referendo de 2016 do Brexit.

De acordo com o Centro Nacional de Cibersegurança (NCSC, na sigla em inglês), além do Reino Unido, os hackers miravam organismos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas dos Estados Unidos e do Canadá.

"O NCSC avalia que (o grupo) APT29, também chamado 'Dukes' ou 'Cozy Bear', com quase toda certeza opera como parte dos serviços de inteligência russos", afirmou o Centro, segundo o qual os governos americano e canadense têm a mesma opinião.

"O Reino Unido continuará a combater aqueles que executam ataques cibernéticos e trabalhará com nossos aliados para que os autores prestem contas", advertiu o chanceler britânico.

Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, citado pela agência Tass, afirmou que o governo do seu país rejeita "essas acusações, bem como as novas alegações sem fundamento sobre uma interferência nas eleições de 2019".

