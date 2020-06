Londres anuncia que removerá estátuas que não refletem valores da cidade

A medida foi tomada depois que uma estátua de Edward Colston, um mercador de escravos, ter sido derrubada na cidade de Bristol, durante os protestos do fim de semana edit

247 - O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou hoje que a cidade vai revisar todas as estátuas da cidade com a intenção de remover aquelas que estiverem ligadas a donos e comercializadores de escravos. A informação é do portal UOL.

Segundo a reportagem, a medida foi tomada depois que uma estátua de Edward Colston, um mercador de escravos, ter sido derrubada na cidade de Bristol, durante os protestos do fim de semana. Os ingleses foram às ruas contra o racismo e a violência policial, além de pedir justiça pela morte de George Floyd — homem negro brutalmente assassinado por um policial branco há duas semanas em Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota.

"É uma verdade desconfortável que o nosso país e a nossa cidade devam uma boa parte do seu bem-estar ao seu papel no comércio de escravos", declarou o prefeito.

