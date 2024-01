Londres diz que Brexit custou 140 bilhões de libras à economia britânica e pede 'reconstrução urgente' com União Europeia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - No divórcio Reino Unido-União Europeia, a economia da capital, Londres, ficou com £ 30 bilhões (R$ 186 bilhões) a menos do que seria sem a saída do bloco europeu. O Brexit foi apoiado por 52% dos eleitores no referendo de 2016 que desencadeou a saída britânica do bloco.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, culpou o Brexit por custar à economia do Reino Unido £ 140 bilhões (R$ 868 bilhões), apelando ao governo para reconstruir "urgentemente" as relações com a União Europeia a fim de conter o declínio.

continua após o anúncio

"A versão linha-dura do Brexit está arrastando nossa economia para baixo e aumentando o custo de vida. O custo da crise do Brexit só pode ser resolvido se adotarmos uma abordagem madura e se estivermos abertos a melhorar os nossos acordos comerciais com os nossos vizinhos europeus", afirmou o gabinete do presidente segundo a agência Bloomberg.

O divórcio do Reino Unido com o bloco europeu também significou que há dois milhões de empregos a menos em todo o país do que haveria de outra forma, incluindo 290 mil empregos perdidos em Londres, de acordo com uma pesquisa da Cambridge Econometrics encomendada pela Câmara Municipal e citada pela mídia.

continua após o anúncio

"Precisamos urgentemente construir um relacionamento mais próximo com a UE. Um novo acordo não só impulsionaria a nossa economia e ajudaria a elevar os padrões de vida, mas também ajudaria a desbloquear o crescimento e a prosperidade de que necessitamos", acrescentou Khan.

A produção econômica britânica teria atingido £ 2,34 bilhões (R$ 14,5 bilhões) em 2023 se o país tivesse permanecido dentro da UE, 6% mais do que os £ 2,2 bilhões (R$ 13,6 bilhões) que registou, de acordo com a Cambridge Econometrics.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: