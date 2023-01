Londres pode abandonar acordo nuclear com Irã

Nova posição britânia é uma represália contra a execução do ex-vice-ministro da Defesa com cidadania britânica-iraniana edit

Sputnik - Neste domingo (15), a mídia britânica divulgou que o Reino Unido pode deixar de apoiar o Plano Conjunto de Ação Global (JCPOA, na sigla em inglês), também conhecido como acordo nuclear iraniano.

Conforme publicou o jornal The Telegraph, citando fontes do alto escalão do governo, a decisão do Reino Unido em relação ao JCPOA é uma represália contra a execução, no Irã, do ex-vice-ministro da Defesa com cidadania britânica-iraniana Alireza Akbari.

"Durante o tempo em que lidamos com isso, o cenário e a proposta mudaram completamente — em grande parte por causa do comportamento do regime iraniano", disse a fonte do governo.

No sábado (14), a imprensa iraniana divulgou que as autoridades do Irã executaram Akbari sob a acusação de espionagem para inteligência britânica. No mesmo dia, o chanceler do Reino Unido, James Cleverly, anunciou a convocação para consultas do embaixador britânico do Irã e a aplicação de sanções. Apesar de citar que mais medidas seriam aplicadas, Cleverly não citou ações relacionadas ao JCPOA.

O acordo nuclear iraniano foi assinado, em 2015, por China, Alemanha, União Europeia, França, Reino Unido e Irã. O JCPOA previa a suspensão de sanções contra Teerã e compromissos das autoridades iranianas para garantir a redução das reservas de urânio do país, além de outras medidas.

Apesar disso, os EUA deixaram o acordo de forma unilateral, em 2018, dando início a uma nova crise. Desde abril de 2021, as partes no acordo retomaram negociações que se arrastam desde então.

No final de dezembro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, afirmou que o novo texto do acordo estava pronto para ser assinado, mas a "procrastinação" de Washington estava impedindo que o acordo fosse finalizado.

