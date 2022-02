Londres quer tranquilizar Moscou sobre a natureza "defensiva" da Otan

Apoie o 247

ICL

Londres, 7 de fevereiro. /TASS/ - Londres está disposta a cooperar com Moscou e garante que a Otan não representa uma ameaça para a Rússia, disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico a jornalistas na segunda-feira (7)

"A Rússia expressou preocupações sobre uma possível agressão da Otan, mas deixamos claro que essas preocupações são fundamentalmente infundadas, já que a Otan é uma aliança defensiva em seu coração", disse à Reuters o porta-voz de Johnson. "Mas queremos trabalhar com a Rússia para fornecer segurança diplomática nessa frente. Não se trata de fazer concessões, já que o primeiro-ministro e outros líderes ocidentais disseram que todas as democracias europeias têm o direito de ingressar na Otan".

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, pode visitar a Rússia e realizar uma reunião com seu colega russo Sergey Lavrov em um futuro próximo. De acordo com o jornal Times, uma visita a Moscou da secretária de Relações Exteriores do Reino Unido está agendada para 10 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia emitiu projetos juridicamente vinculativos sobre garantias mútuas de segurança com os EUA e a Otan, incluindo a não expansão da aliança e a não implantação de armas de ataque. Preocupações com os supostos preparativos de Moscou para uma invasão na Ucrânia têm sido cada vez mais anunciadas no ocidente e em Kiev recentemente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou essas declarações como uma escalada de tensão vazia e infundada, enfatizando que a Rússia não representava ameaça a ninguém. Ao mesmo tempo, o secretário de imprensa do Kremlin não excluiu algumas possíveis provocações para justificar tais alegações e alertou que as tentativas de resolver o conflito ucraniano pela força trariam consequências gravíssimas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE