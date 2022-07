López Obrador diz que defendeu Assange em carta a Biden

Apoie o 247

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informou que entregou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em defesa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que teve sua extradição para os Estados Unidos aprovada pelo Ministério do Interior do Reino Unido. Assange recorreu da decisão.

Em resposta à pergunta de um repórter durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 18, López Obrador também disse que o México renovou uma oferta anterior de asilo a Assange.

“Deixei uma carta ao presidente sobre Assange, explicando que ele não cometeu nenhum crime grave, não causou a morte de ninguém, não violou nenhum direito humano e que exerceu sua liberdade, e que prendê-lo seria uma afronta permanente à liberdade de expressão”, disse López Obrador.



“Também disse que o México está oferecendo proteção e asilo a Julian Assange”, disse ele, acrescentando que ainda não obteve respostas de Biden. (Com informações da Al Jazeera).

