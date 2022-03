López Obrador diz que México não é colônia de nenhuma nação estrangeira

Afirmação do presidente é feita em resposta ao chefe do Comando Norte dos Estados Unidos, que disse que o México tem o maior número de espiões russos no mundo edit

Agência Regional de Notícias - O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, respondeu nesta sexta-feira (25) às declarações do chefe do Comando dos Estados Unidos, Glen VanHerck, e sublinhou que o seu país “não é colónia de nenhum país estrangeiro”.

As declarações do presidente em entrevista coletiva ocorrem depois que VanHerck afirmou que no México há o maior número de espiões russos no mundo que estão "à procura" de qualquer oportunidade "de influenciar" os Estados Unidos.

“Você tem que mandar telegramas, avisando que o México não é colônia de nenhum país estrangeiro, que o México é um país livre, independente e soberano. Que não somos uma colônia da Rússia, nem da China, nem dos Estados Unidos”, enfatizou López Obrador, lembrando que não tem informações sobre a existência de espiões russos em seu país.

“Não vamos a Moscou para espionar ninguém, nem a Pequim para espionar o que estão fazendo na China, nem a Washington, nem mesmo a Los Angeles. Não entramos nisso", disse.

Essa situação ocorre dois dias depois que o Parlamento mexicano instalou, por meio do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) e do Partido do Trabalho (PT) - ambos do partido no poder - o Grupo de Amizade México-Rússia na Câmara dos Deputados, apesar dos protestos de parlamentares da oposição do Movimento Cidadão (MC) e do Partido da Ação Nacional (PAN).

Parlamentares da oposição manifestaram-se com cartazes que diziam "Não à guerra" do lado de fora da sala onde o embaixador da Rússia no México, Viktor Koronelli, estava presente.

Após a instalação desse grupo, VanHerck em audiência no Senado dos Estados Unidos afirmou que "a maior parte das tropas" da agência de espionagem militar russa está no México.

Apesar da criação desse grupo de amizade, a posição oficial do governo mexicano perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem sido a de condenar a invasão russa da Ucrânia.

