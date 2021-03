López Obrador diz que México não é colônia dos Estados Unidos

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, destacou nesta terça-feira a soberania do país edit

247 - Questionado se o motivo da viagem de assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao México, foi verificar as medidas adotadas para frear a onda migratória ao território mexicano, o presodente López Obrador disse que seu país não é colônia dos EUA.

"Não aceitamos visitas de supervisão. Não somos uma colônia, não somos um protetorado. O México é um país independente e soberano", garantiu o chefe de governo, em entrevista coletiva concedida no Palácio Nacional.

Na terça-feira (23), uma delegação formada por membros do alto escalão do governo americano, se reuniria na Cidade do México com integrantes do Executivo mexicano, entre eles, o primeiro-ministro, Marcelo Ebrard, para avaliar o crescente fenômeno migratório na região e para um acordo de cooperação para o desenvolvimento, informa o UOL.

