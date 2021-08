Luís Arce envia ao povo boliviano mensagem de unidade em dia da independência nacional

247 - O presidente boliviano, Luís Arce, faz nesta sexta-feira (6) mensagem chamando à unidade do povo, em sessão de honra do Parlamento pela passagem do 196º aniversário da independência nacional, informa a Prensa Latina.

A vice-ministra de Comunicação, Gabriela Alcón, informou que Arce participará de todas as atividades oficiais planejadas para a data e fará uma mensagem ao país, não um relatório, no contexto do primeiro aniversário da recuperação da democracia. Entre outras coisas, o presidente destacará as diferenças da sua gestão com a da ex-presidente golpista, Jeanine Añez, que se encontra presa.

