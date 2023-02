Lukashenko: Bielorrússia é única aliada da China na Europa

Apoie o 247

MINSK, 27 de fevereiro (Sputnik) - O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, descreveu seu país como o único aliado da China na Europa, durante sua viagem a Pequim.



"Vamos admitir: a Bielo-Rússia é o único lugar no centro da Europa que mantém uma atitude amigável - ou eu poderia dizer fraterna - em relação à China", disse o líder bielorrusso à mídia chinesa em entrevista transmitida na segunda-feira.



Lukashenko garantiu à China que a amizade entre os dois países continuaria por décadas e potencialmente sobreviveria à sua presidência.



"Isso sempre será verdade. Não apenas enquanto eu for presidente da Bielorrússia. Outros presidentes manterão essa posição porque ela foi internalizada por nosso povo", sugeriu.



A China e a Bielorrússia forjaram uma parceria estratégica abrangente que foi amplamente apreciada em Minsk durante os anos de sanções impostas pelo Ocidente, disse ainda o presidente.



Lukashenko convidou empresas chinesas para trabalhar na Bielorrússia e sugeriu que a iniciativa de "One Belt One Road" da China poderia ser harmonizada com as cadeias de suprimentos da União Econômica da Eurásia para agilizar o comércio entre os dois mercados.



"Ganharíamos muito aqui com a logística e o comércio direto, bem como com o intercâmbio de tecnologias avançadas... Discutimos recentemente maneiras de aprofundar a cooperação com os chineses nas cúpulas dos líderes da CIS e da EAEU, principalmente como parte do 'One Belt One Road", disse ele.



Ele também acusou os Estados Unidos de criar uma barreira entre a China e a Europa para conter a segunda maior economia do mundo. Ele disse que Washington está intensificando a retórica dos direitos humanos em uma tentativa de iniciar uma guerra civil na China e sugeriu que Pequim poderia "equilibrar" os EUA e ajudar a criar uma ordem mundial multipolar.

