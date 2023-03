Lukashenko, principal aliado russo, pede trégua na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

RT - O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, exortou a Rússia e a Ucrânia a concordarem com um cessar-fogo, alertando Kiev de que sua contra-ofensiva aparentemente iminente pode levar o conflito a uma espiral completamente fora de controle.

Em um discurso ao parlamento bielorrusso na sexta-feira, Lukashenko afirmou que o único caminho para a paz na Ucrânia é o engajamento diplomático. Moscou e Kiev “devem parar agora antes que a escalada aconteça”, argumentou.

“Vou tentar arriscar sugerir uma cessação das hostilidades… ”, disse o presidente.

Lukashenko afirmou que o Ocidente já havia tentado usar uma trégua para fortalecer sua posição na Ucrânia, mas que, se o fizesse novamente, a Rússia "seria obrigada a usar todo o seu poderio militar e industrial para evitar a escalada do conflito".

O comentário foi provavelmente uma referência a comentários da ex-chanceler alemã Angela Merkel e do ex-presidente francês François Hollande. Os dois ex-líderes admitiram no ano passado que os extintos Acordos de Minsk de 2014 e 2015, que buscavam abrir caminho para a paz ao dar às regiões de Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano, eram apenas uma tentativa de ganhar tempo para o governo de Kiev. forças para se tornarem mais fortes.

Lukashenko alertou que uma potencial contra-ofensiva ucraniana, que pode ocorrer nesta primavera, “seria extremamente perigosa” e poderia “frustrar todas as esperanças de um processo de negociação e provocar uma escalada irreversível no conflito”.

Comentando a proposta de cessar-fogo de Lukashenko, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega bielorrusso discutirão a questão na próxima semana no Conselho Supremo da União Estatal, uma organização supranacional que busca fortalecer os laços entre os dois países.

“No entanto, no contexto da Ucrânia, nada muda”, acrescentou Peskov. “A operação militar especial [da Rússia] continua, pois agora é a única ferramenta para atingir os objetivos que nosso país está enfrentando.”

Moscou disse repetidamente que está aberta a negociações com Kiev, desde que reconheça "a realidade no terreno". Isso inclui o novo status de quatro ex-regiões ucranianas que votaram esmagadoramente pela adesão à Rússia no outono passado. No entanto, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou no ano passado um decreto proibindo negociações com a atual liderança russa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.