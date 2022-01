Lula adia para março viagem para o México por conta da Ômicron

A reunião foi adiada de comum acordo entre o governo do México e a assessoria do ex-presidente edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Lula adiou nesta tarde a viagem que faria no fim do mês para o México, a convite de López Obrador. O cancelamento ocorreu devido ao alto contágio com a variante Ômicron.

A reunião foi adiada de comum acordo entre o governo do México e a assessoria do ex-presidente.

