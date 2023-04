Lula afirma que não visitará Rússia e Ucrânia até que situação se estabilize

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não viajará à Rússia e à Ucrânia até que sejam criadas condições para encerrar o conflito, declarou o mandatário em coletiva de imprensa junto a seu homólogo português, Marcelo Rebelo, neste sábado (22).

O presidente Lula também reiterou a posição do Brasil de que uma solução para o conflito deve ser encontrada por meio de negociações.

"Eu não fui à Rússia nem à Ucrânia, só vou quando tiver um clima de construção de paz. Nunca igualei os dois países. Todos achamos que a Rússia errou e já falamos isso. Mas precisamos agora que pare a guerra. Ao invés de ficar escolhendo lado, quero escolher uma terceira via", disse o presidente Lula.

"Precisamos criar um grupo de países que se sentarão à mesa de negociações tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia para encontrar a paz", prosseguiu.



No início de abril, o presidente Lula disse que os Estados Unidos e a Europa deveriam começar a falar em chegar a um acordo na Ucrânia e não estimular o conflito. Além disso, ele sugeriu a criação de um formato semelhante ao G20 para discutir a situação na Ucrânia.



Esta semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, transmitiu o convite do presidente russo, Vladimir Putin, a Lula para visitar a Rússia.

