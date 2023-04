Lula decide ir à coroação do rei Charles, mas ainda avalia G20

Expectativa é de que Lula aproveite a viagem para ter uma reunião com o atual primeiro-ministro da Inglaterra edit

Apoie o 247

ICL

247 - “O presidente Lula decidiu comparecer à coroação do rei Charles III, da Inglaterra. O evento está marcado para o dia 6 de maio em Londres. A decisão foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa do petista, na manhã desta segunda-feira (17)”, informa o jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A expectativa é de que Lula aproveite a viagem para ter uma reunião com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak”, acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.