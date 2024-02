Lula desembarca nesta quarta no Egito para tratar de acordos, clima e agradecer por repatriação de brasileiros

Hoje, o Egito é importante parceiro do Brasil em foros internacionais, tendo ingressado no Brics em 2024 edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou, nesta terça-feira (13), a primeira viagem internacional de 2024, rumo ao Egito. É a segunda vez neste mandato que Lula vai ao continente africano, em viagem oficial. O convite para a visita ao país foi feito pelo presidente Abdul Fatah al-Sisi antes mesmo da posse.

Nesta visita de 2024, serão tratados os principais temas da agenda bilateral, nas áreas de comércio, investimentos, cooperação técnica, cooperação em educação e cooperação em defesa. Hoje, o Egito é importante parceiro do Brasil em foros internacionais, tendo ingressado no Brics em 2024. Durante a presidência brasileira do G20, o Egito é um dos países convidados a participar das reuniões do agrupamento.

De acordo com Metrópoles, a previsão ainda é que sejam assinados acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. A reportagem ainda destaca que, em 2023, a corrente de comércio bilateral Brasil-Egito totalizou US$ 2,8 bilhões, o que coloca o Egito como segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O saldo foi superavitário para o Brasil em US$ 1,83 bilhão.

Os dois presidentes falarão ainda sobre temas regionais e multilaterais, tais como mudança do clima, reforma das organizações internacionais e conflito Israel-Palestina. O presidente vai agradecer ao líder egípcio seu apoio à repatriação de brasileiros que se encontravam na Faixa de Gaza e reiterar o apoio à causa palestina. Em diferentes ocasiões, Lula condenou o genocídio israelense.

