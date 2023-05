Lula desembarca no Reino Unido nesta sexta para coroação do rei Charles 3º e encontro com Rishi Sunak

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Reino Unido para participar da cerimônia de coroação do rei Charles 3º, que ocorrerá no sábado (6). A viagem tem como objetivo o "relançamento das relações diplomáticas" do Brasil desde que o presidente assumiu o cargo em janeiro. Durante seu terceiro mandato, Lula já visitou países como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha.

Lula se encontrará com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para discutir o comércio entre os países, a cooperação tecnológica e questões ambientais. Eles também devem abordar a guerra na Ucrânia, já que Londres é uma aliada de Kiev, enquanto o Brasil defende o diálogo entre russos e ucranianos para resolver o conflito.

À noite, Lula foi convidado para uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, no centro de Londres. A cerimônia de coroação do rei Charles 3º e da rainha consorte, Camilla, ocorrerá na manhã de sábado, a partir das 7h (horário de Brasília), na Abadia de Westminster. Depois da cerimônia, Lula deve participar de uma confraternização com outros líderes mundiais.

Lula deve retornar ao Brasil no domingo. No final do mês, ele terá uma reunião com líderes de todos os países da América do Sul em Brasília, com o objetivo de "reativar a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave", de acordo com o Itamaraty.

