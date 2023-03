Lula deve falar nesta quinta com Zelensky ao telefone

Apoie o 247

247 - “O presidente Lula deve conversar ainda hoje com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pelo telefone. As assessorias internacionais dos dois presidentes estão tentando ajustar um horário de tarde”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Logo após os atos golpistas de 8 de janeiro, Lula conversou com Vladimir Putin. Ao contrário do que ocorreu com Putin, a conversa com Zelensky deve tratar majoritariamente sobre a guerra”, acrescenta.

“Lula sempre manteve uma posição de neutralidade sobre o conflito, mas uma posição recente do Brasil gerou a percepção entre russos e ucranianos de que o Brasil estaria deixando de lado essa postura”, aponta Amado.

O jornalista recorda que, “na visita a Joe Biden, na Casa Branca, Lula sugeriu criar um grupo de negociadores para acabar com a guerra”.

