Lula diz que Bolsonaro 'um dia será julgado em tribunal internacional' por atuação na pandemia

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira durante visita à Espanha que o ex-presidente Jair Bolsonaro será um dia julgado em um tribunal internacional por causa de seu papel no gerenciamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.

"Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como o presidente do Brasil", disse Lula, que apontou Bolsonaro como responsável por "pelo menos metade" das mortes pela doença no país, que passam da casa de 700 mil.

"Um dia esse homem vai ter que ser julgado num tribunal internacional pela chacina que aconteceu no nosso país", disse Lula em declaração ao lado do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

Lula lembrou que Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid, e acusou o antecessor de atrasar a compra de vacinas contra a doença.

O presidente ainda afirmou que o Brasil "desapareceu" do cenário internacional por seis anos, estendendo a crítica ao governo do ex-presidente Michel Temer, ao mesmo tempo que repetiu que o país "está de volta" para "construir parcerias".

