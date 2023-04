Lula diz que guerra entre Rússia e Ucrânia "já passou da conta" e que é preciso negociar uma solução para o conflito

Lula destacou que pretende discutir uma solução para o conflito com o presidente da China, Xi Jinping, durante a viagem que fará na semana que vem ao país asiático edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (6), que a guerra da Rússia com a Ucrânia “já passou da conta”. “O (Vladimir) Putin (presidente russo) não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez não se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo, vai ter que repensar. O Zelensky (presidente ucraniano) não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer. A Otan não vai poder se estabelecer na fronteira”, disse Lula durante café da manhã com jornalistas, em Brasília, segundo o Metrópoles.

Lula disse, ainda, que está convencido “convencido” que Rússia e Ucrânia esperam apenas a entrada de um ator externo capaz de abrir as negociações que possam resultar em uma proposta de paz. O petista destacou que pretende discutir a criação de um grupo para negociar uma solução para o conflito com o presidente da China, Xi Jinping, durante a viagem que fará na próxima semana ao país asiático. “Agora está começando a se ter a conversa que deveria ter sido feita um ano atrás”, afirmou.

“O Brasil defende a integridade territorial de cada nação. Não concordamos com a invasão da Rússia na Ucrânia. Agora, nós achamos que o mundo desenvolvido, sobretudo a União Europeia e os Estados Unidos, não poderia ter aceitado entrar na guerra da forma como entraram, com rapidez, sem antes gastar muito tempo tentando negociar. E negociar a paz é muito complicado”, completou.

