Lula e Alberto Fernandéz debatem o futuro da América Latina pós covid-19

Blog do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (26) de diálogo virtual com o presidente da Argentina, Alberto Fernandéz. O debate “Pensar a América Latina depois da pandemia do Covid-19” será promovido pela Universidade de Buenos Aires e também vai contar com a participação do ministro da Educação da Argentina, Nicolás Trotta, e do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

O Brasil ultrapassou neste fim de semana o número de 50 mil mortos oficiais vítimas do novo coronavírus. Apesar do baixo índice de testagem, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 1 milhão de casos no país. É a segunda maior concentração da doença no mundo, atrás apenas dos EUA.

Na contramão, a Argentina enfrenta a pandemia com rigor desde que foi declarada pela OMS. O país vizinho, liderado por Fernandéz, utilizou como principal ferramenta o isolamento social e hoje registra 1 mil mortes pelo vírus. Na economia, o governo argentino isentou impostos e aluguéis, além de estatizar a gestão de hospitais privados para ampliação do atendimento.

