Lula e aliados articulam encontro do ex-presidente com embaixadores do BRICS

Reunião pode acontecer já na próxima semana e foi marcada antes da reunião de Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores na segunda-feira (19) edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Em uma reunião com o MDB, o ex-presidente Lula anunciou que prepara, para a próxima semana, um encontro com embaixadores dos países que compõem o BRICS. De acordo com a Folha de São Paulo, a expectativa de aliados é que o debate sobre a eleição e a confiabilidade das urnas estejam na pauta, além da discussão de temas como mudança climática, fome, desigualdade e paz mundial, relata a mídia.

A intenção também é que o ex-presidente se encontre com diplomatas de outros países em grupo ou individualmente. De acordo com integrantes de sua campanha, o petista tem sido procurado pela chancelaria de outras nações.

Na segunda-feira (21), Bolsonaro convocou diversos embaixadores ao Palácio do Planalto para falar sobre as eleições e colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, segundo diplomatas ouvidos pelo jornal, as declarações do mandatário não devem mudar a opinião das missões sediadas em Brasília, uma vez que o conteúdo apresentado no Alvorada pouco divergiu de ataques anteriores contra o TSE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para embaixadores, o chefe de governo, com o evento, tentou desviar o foco de problemas que afetam seu governo, como a inflação e o preço dos combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na visão de Lula, Bolsonaro fez uma reunião que simboliza sua disposição a questionar o resultado do pleito de outubro caso seja derrotado. Aos emedebistas, o ex-presidente comentou ainda que, se houvesse fraude nas urnas, ele nunca teria sido eleito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE