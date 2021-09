Lula e Gleisi parabenizam SPD por resultado eleitoral na Alemanha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, enviaram uma mensagem nesta segunda-feira (27) cumprimentando Olaf Scholz e o SPD pelo resultado vitorioso nas eleições alemãs do último domingo edit

247 - Depois de um encontro com representantes do Partido Social Democrata (SPD) no Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, enviaram uma carta de apoio ao partido vencedor das eleições alemãs.

Em sua conta no twitter, Lula parabenizou o SPD e o atual vice-chanceler, Olaf Scholz, que terá prioridade para tentar liderar as negociações de coalizão do próximo Parlamento.

Lula afirmou que o resultado das urnas irá contribuir para uma mundo mais equilibrado.

“Estamos certos que sob a liderança do SPD, a Alemanha irá contribuir para um mundo mais equilibrado, multipolar e solidário. Desejamos boa sorte no diálogo para a formação de um novo governo”

Leia a mensagem na íntegra:

“Queridos amigos do SPD,

Parabéns ao SPD, em especial o companheiro Olaf Scholz, pelo resultado vitorioso nas eleições alemãs de 2021. Estamos certos que, como partido mais votado, irão formar um governo que leve a Alemanha em uma contínua trajetória de crescimento econômico, com inclusão social, geração de empregos e respeito ao meio ambiente.

A votação do SPD, um partido com a tradição de quase 160 anos de existência, mostra o compromisso de geração após geração de dirigentes partidários com os trabalhadores alemães, com a democracia, com a construção de um estado de bem estar social e o desenvolvimento em harmonia e paz com a Europa. Em todo o mundo, com atenção especial aos países em desenvolvimento, colaboram com causas e movimento sociais que lutam por um mundo melhor.

Estamos certos que sob a liderança do SPD, a Alemanha irá contribuir para um mundo mais equilibrado, multipolar e solidário, que reflita a geopolítica do século XXI.

Desejamos boa sorte no diálogo para a formação de um novo governo e um novo momento para a Alemanha.

Gleisi Hoffmann

Presidente do Partido dos Trabalhadores

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores e ex-presidente da República Federativa do Brasil”

