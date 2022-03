Lula e membros do PT deixam auditório após alerta de terremoto no México

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a delagação que acompanha o petista no México precisaram deixar o auditório da Câmara dos Deputados, na Cidade do México, capital do país, pouco antes de uma palestra prevista para a manhã desta quinta-feira (3) por causa de um alerta de terremoto. Um alarme tocou e os presentes deixaram o espaço. Eles não sentiram os tremores.

O ex-presidente e a delegação, junto das demais pessoas, aguardaram por cerca de 20 minutos a instrução de que poderiam retornar ao espaço. Nesse meio tempo, Lula posou para fotos com deputados mexicanos.

Um terremoto de magnitude 5,7 foi relatado na cidade de Veracruz, no México, na quinta-feira, de acordo com o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu, e alarmes soaram em toda a Cidade do México.

O alarme de alerta de terremoto foi brevemente ativado em toda a capital, enquanto tremores também foram sentidos por uma testemunha da Reuters no estado vizinho de Tlaxcala.

O Serviço Sismológico Nacional do México disse que foi um terremoto de magnitude 5,7 que atingiu o município de Veracruz, em Isla.

Discurso do ex-presidente

Em discurso na Câmara dos Deputados do México, o ex-presidente Lula criticou a guerra na Ucrânia e também condenou a instalação de bases militares dos Estados Unidos em outros países.

O ex-presidente também destacou a necessidade de haver paridade de gênero no governo brasileiro. De acordo com Lula, trata-se de uma "revolução" que precisa ser feita.

Acompanharam o ex-presidente na viagem a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o senador Humberto Costa (PE), os ex-ministros Celso Amorim (Relações Exteriores) e Aloizio Mercadante (Educação) e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, noiva de Lula.

* Com informações da Reuters

