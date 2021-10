Lula e Mujica combinam de conversar mensalmente

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula e o ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica acordaram nesta semana que irão manter contato mensal para conversar sobre a América Latina e temas da conjuntura atual.

A informação foi revelada pela revista uruguaia Búsqueda e confirmada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a jornalista, a dupla ainda não tem um encontro presencial marcado e pretende se falar virtualmente.

PUBLICIDADE

Nos últimos anos, Mujica seguiu debatendo e sugerindo alternativas para os rumos da esquerda no continente, após a ascensão de nomes de direita como o de Jair Bolsonaro.

Em 2018, o uruguaio chegou a visitar o petista na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Na ocasião, Mujica disse a jornalistas que os dois conversaram sobre suas preocupações relacionadas à região latino-americana e sobre futebol.

PUBLICIDADE

Em fevereiro do ano passado, o ex-presidente do Uruguai esteve com Lula em evento no Rio de Janeiro que homenageou os 40 anos do PT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE