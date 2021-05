"Lula é o Biden brasileiro", diz Celso Amorim

O ex-ministro afirmou à TV 247 que a política econômica e social de Biden se assemelha a do ex-presidente Lula, com foco no combate à pobreza e na geração de empregos. “Isso é muito positivo”, falou. Assista edit

247 - O ex-ministro Celso Amorim, em entrevista à TV 247, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está adotando no país medidas muito parecidas com as colocadas em prática pelo ex-presidente Lula no Brasil.Para Amorim, os dois personagens são muito semelhantes no que diz respeito às políticas sociais e econômicas. “Vou dizer uma coisa que talvez até muitos dos meus amigos progressistas não gostem, mas eu acho que o Lula é o Biden brasileiro. Você tem que adaptar ao país, claro que o país não é igual. Mas se você pensar o que o Biden fez em termos econômicos, em termos de combate à pandemia, os investimentos públicos em educação, o combate à pobreza, o investimento em infraestrutura, os empregos, isso tudo são bandeiras nossas. E ele, de certa maneira, está indo até além quando diz que não foi Wall Street que fez a América, foi a classe média, e quem fez a classe média foram os sindicatos. Eu acho que tudo isso é muito positivo e isso está ajudando, penso eu, a reconciliar os Estados Unidos”.

O embaixador ressaltou, no entanto, que a política externa de Biden precisa ser aprimorada. “Mas em matéria da política social, política econômica que ele está conduzindo, é um exemplo, e mostra que tudo é possível”.

“A política do Biden está indo além do keynesianismo, porque ele já está buscando recursos para financiar os programas através dos impostos sobre os ricos . Isso é uma coisa muito importante”, falou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.