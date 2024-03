Lula e Petro devem divulgar nota sobre o crime contra a Humanidade cometido por Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Gustavo Petro, da Colômbia, juntamente com os chanceleres do Chile e México, se reunirão em São Vicente e Granadinas para deliberar sobre uma resposta ao ataque israelense na Faixa de Gaza, segundo reporta o jornal Valor. O encontro ocorre paralelamente à cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Segundo relatos de fontes palestinas e testemunhas, militares israelenses dispararam contra uma multidão que aguardava ajuda humanitária na quarta-feira (28), resultando na morte de mais de 100 pessoas. As imagens do incidente aumentaram a pressão internacional por um cessar-fogo no conflito.

continua após o anúncio

Autoridades israelenses alegaram que as mortes ocorreram quando as pessoas tentaram alcançar um caminhão humanitário e foram pisoteadas. No entanto, admitiram que soldados abriram fogo contra a multidão, justificando que os palestinos representavam uma ameaça às tropas.

O encontro entre os líderes latino-americanos visa discutir possíveis medidas diplomáticas em resposta ao ataque, que tem sido amplamente condenado. O Brasil já se manifestou anteriormente, com o presidente Lula classificando a operação de Israel como "um genocídio contra o povo palestino".

continua após o anúncio

Além da reunião no Caribe, o Itamaraty está preparando uma nota oficial sobre o episódio, aguardando a aprovação do chanceler Mauro Vieira, que está a caminho de São Vicente e Granadinas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: