Lula é recebido com samba na Sciences Po em Paris (vídeo)

Assim como aconteceu no Parlamento Europeu, Lula foi bastante saudado ao participar de atividade na universidade Sciences Po edit

Revista Fórum - Dez anos após ganhar título de doutor honoris causa no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), o ex-presidente Lula voltou à instituição e foi recebido ao ritmo do samba por estudantes da Sciences Po, nesta terça-feira (16). Durante passagem pela Europa, Lula tem sido cortejado como um verdadeiro chefe de Estado e chegou a ser aplaudido de pé no Parlamento Europeu, na segunda-feira (16).

Logo que chegou ao prédio da instituição para a palestra ‘Qual o lugar do Brasil no mundo de amanhã?’, Lula foi recebido pela bateria da Batuka Sciences Po, com surdos, caixas, tamborins, chocalhos e muita animação.

A apresentação dos estudantes emocionou o ex-presidente, que compartilhou o vídeo da bateria em suas redes sociais. A Sciences Po também difundiu a calorosa recepção.

Chegada de Lula no Instituto Sciences Po em Paris



