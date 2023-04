Lula embarca para viagem à China

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) embarcou nesta terça-feira (11) no avião presidencial na Base Aérea de Brasília rumo à China. O mandatário brasileiro se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping.

Lula e Xi devem assinar pelo menos 20 acordos bilaterais, dentre os quais, a construção do CBERS-6, o sexto de uma linha de satélites construídos em parceria entre Brasil e China, que permite o monitoramento de biomas como a Floresta Amazônica. Espera-se também que os dois países fechem acordos para transações comerciais desdolarizadas, feitas diretamente em real e yuan.

Lula também deve participar da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) do BRICS. Além disso, o presidente terá encontro com empresários e reuniões com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, lideranças sindicais e com o primeiro-ministro da China, Li Qiang.

Lula afirmou ainda que convidará Xi para visitar o Brasil.

