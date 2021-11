Lula encontra líder da Comissão Europeia, que relata preocupação com crise climática e defende multipolaridade

Ex-presidente se reúne com lideranças políticas em Bruxelas neste domingo (14). “Conversamos muito sobre a conjuntura brasileira e latino-americana”, descreveu sobre o encontro com Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia e Alto Representante da União Europeia para Relações Exteriores edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - De passagem pela Bélgica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com lideranças políticas neste domingo (14) como parte de sua agenda com líderes progressistas na Europa. Nesta tarde, Lula se encontrou com Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia e Alto Representante da União Europeia para Relações Exteriores.

“Conversamos muito sobre a conjuntura brasileira e latino-americana”, relatou o ex-presidente no Twitter. “Ele nos relatou preocupação com a urgência climática e com a viabilização do acordo Brasil União Europeia. E defendeu uma multipolaridade política, tecnológica e comercial. Combinamos de seguir em diálogo e trocando impressões”, acrescentou.

Pela manhã, Lula esteve com a líder sindical internacional Sharan Burrow, secretária-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI), entidade que representa 200 milhões de trabalhadores no mundo. “Diálogo sobre a necessidade de renovação das estruturas sindicais para avançar na luta por direitos do povo trabalhador”, registrou.

PUBLICIDADE

Antes da Bélgica, Lula se encontrou com importantes lideranças alemãs em Berlim, como o futuro chanceler, Olaf Scholz . Da Bélgica, Lula segue para França e Espanha.

2 - Ele nos relatou preocupação com a urgência climática e com a viabilização do acordo Brasil União Europeia. E defendeu uma multipolaridade política, tecnológica e comercial. Combinamos de seguir em diálogo e trocando impressões.



📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/lt2EPd3vFZ PUBLICIDADE November 14, 2021