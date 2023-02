Lula expressa solidariedade à Turquia e à Síria após terremotos devastadores

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade à Turquia e à Síria após os dois países serem atingidos por terremotos devastadores nesta segunda-feira (6).

“Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude”, escreveu o petista em sua conta no Twitter. "O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia".

Mais de 1.300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas nos tremores de terra no centro da Turquia e no noroeste da Síria, informa a Reuters.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que 912 pessoas morreram, 5.383 ficaram feridas e 2.818 prédios desabaram.

Na Síria, já devastada por mais de 11 anos de guerra civil, o Ministério da Saúde disse que mais de 326 pessoas morreram e 1.042 ficaram feridas. No noroeste controlado pelos rebeldes sírios, as equipes de resgate afirmaram que 147 pessoas morreram.

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu no início de uma manhã escura de inverno, foi o pior a atingir a Turquia neste século. Também foi sentido no Chipre e no Líbano.

Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia. February 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.