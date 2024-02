Lula irá se reunir com secretário-geral da ONU durante viagem à África

Principais pontos da agenda de Lula com António Guterres incluem a situação na Faixa de Gaza e a reforma do Conselho de Segurança da ONU edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à margem de uma conferência de líderes africanos na Etiópia, na próxima semana. Segundo o jornal O Globo, os principais pontos da agenda incluem a situação na Faixa de Gaza e a reforma do Conselho de Segurança da ONU.

A crise humanitária em Gaza, resultante do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, será um dos temas centrais nas conversas de Lula que o presidente Lula manterá em outras duas reuniões bilaterais. No dia 15, Lula se encontrará com o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e posteriormente, entre 16 e 17, na Etiópia, com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina.

Desde o início da crise, o Brasil tem defendido, juntamente com outros membros da comunidade internacional, uma solução negociada para o cessar-fogo, a libertação de reféns mantidos pelo Hamas desde outubro de 2023, e a criação de condições para a entrega de ajuda humanitária aos palestinos na zona de conflito.

O itinerário das visitas de Lula ao Egito e à Etiópia está sendo finalizado pelo Itamaraty e o Palácio do Planalto. Uma agenda preliminar indica que Lula partirá para o Cairo no dia 14, sendo recebido por Sisi no dia 15, com uma visita à sede da Liga Árabe também programada. A viagem ao Egito coincide com a celebração dos cem anos de relações diplomáticas entre os dois países.

“O Egito é um ator importante em todas as questões relativas ao Oriente Médio. Teve papel relevante na repatriação de brasileiros que estavam em Gaza”, disse Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, de acordo com a reportagem. Além da crise em Gaza, as discussões no Egito também abordarão o aumento do comércio e a reabertura da rota aérea São Paulo-Cairo.

Na Etiópia, Lula concentrará seu discurso na cúpula da União Africana, buscando reforçar o apoio dos países em desenvolvimento do G20 para as propostas brasileiras, que abrangem a inclusão social, combate à fome e à pobreza, sustentabilidade e transição energética, além da reforma dos organismos internacionais com maior participação das nações emergentes nas decisões globais.

O governo espera que, na presidência do G20, o Brasil consiga implementar suas propostas com amplo apoio durante a reunião de cúpula das maiores economias do mundo, prevista para ocorrer no Rio, no final deste ano. A União Africana ingressou no G20 em 2023 e, conforme Duarte, “há coincidências entre as agendas brasileira e africana”.

