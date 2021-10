Lula prepara viagem aos Estados Unidos

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula adicionou os Estados Unidos ao seu itinerário de viagens internacionais. A turnê do pré-candidato terá início em novembro, quando ele visitará França, Alemanha, Espanha e Bélgica. O petista deve passar pelos EUA em dezembro deste ano ou janeiro de 2022, informa o jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles.

Em Paris, Lula fará conversas com importantes políticos e sindicalistas. O ex-presidente irá ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, e, em Berlim, se reunirá com lideranças do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), que venceu as eleições nacionais.

A equipe do ex-presidente contará com a presença do ex-chanceler Celso Amorim.

