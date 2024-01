Lula promete apoiar política de Uma Só China contra 'independência de Taiwan'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou seu compromisso com a política de Uma Só China na sexta-feira (19), quando se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Fortaleza, Brasil, informou a Rádio Internacional da China.

Lula expressou também a esperança de mais intercâmbios de alto nível entre os dois lados para levar a parceria estratégica abrangente China-Brasil a um novo patamar.

As declarações vêm após a vitória recente nas eleições de Taiwan de Lai Ching-te, considerado por Pequim uma figura 'separatista'.

Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan – um território com o seu próprio governo eleito – afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar independência. Pequim opõe-se a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.

