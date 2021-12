Lula reafirma apoio a Assange: “herói da liberdade de imprensa”

Ex-presidente Lula postou fotos com o pai do ativista e disse que o fundador do WikiLeaks "deveria ser solto e as acusações contra ele derrubadas" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para pedir a liberdade do jornalista e defensor do direito à livre informação Julian Assange, detido em uma prisão de segurança máxima no Reino Unido. "A perseguição contra ele, sua prisão e ameaça de extradição deveriam causar indignação em todos os democratas do mundo”, postou Lula no Twitter. A Justiça britânica acolheu recentemente um recurso do governo americano, que deseja levar o fundador do WikiLeaks a julgamento nos EUA pela publicação de documentos secretos.

Na postagem, Lula destacou que em novembro, quando esteve na Europa, encontrou-se com John Shipton, pai do ativista australiano.” Assange não cometeu nenhum crime, fez apenas jornalismo, revelando informações importantes para o mundo. Deveria ser solto, as acusações contra ele derrubadas e permitirem que ele viva em paz após anos de uma prisão injusta”, escreveu Lula em outra postagem.

Confira as postagens de Lula sobre o assunto.

Assange não cometeu nenhum crime, fez apenas jornalismo, revelando informações importantes para o mundo. Deveria ser solto, as acusações contra ele derrubadas e permitirem que ele viva em paz após anos de uma prisão injusta. #FreeAssange — Lula (@LulaOficial) December 21, 2021

