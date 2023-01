Lula recebe chanceler alemão na segunda-feira

Reunião marca oportunidade para avançar acordo da União Europeia com Mercosul, além de debater pautas ambientais e avanço da extrema-direita no mundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) vai receber o chanceler alemão Olaf Scholz na próxima segunda-feira (30), informa o Blog da Ana Flor do portal G1.

Scholz vem com a intenção de avançar o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, tema que também é visto como prioritário por Lula.

>>> Embaixador confirma visita do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, ao Brasil

A unidade do bloco sul-americano tem tido indícios de estremecimento recentemente, principalmente com a insistência do Uruguai em fechar um acordo bilateral com a China que poderia romper as regras dos países. Tal acordo proporcionaria um livre comércio independente entre China e o Mercosul.

Em sua viagem à Argentina para a reunião da cúpula da Celac, Lula ressaltou aos países do Mercosul que o primeiro passo deve ser fechar o acordo com o bloco da União Europeia.

O blog acrescenta que, além de tratar sobre tal acordo, a reunião do presidente brasileiro com Scholz também envolverá temas como a proteção ambiental e o crescimento da extrema-direita no mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.