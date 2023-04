Lula reitera que Brasil condena violação da integridade territorial da Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta terça-feira (18) que o Brasil condena a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia, mas que isto não significa estar ao lado daqueles que armam Kiev.

"Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito", disse o presidente Lula durante um almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis.

O Brasil expressou sua condenação à violação da integridade territorial da Ucrânia na Assembleia Geral das Nações Unidas em fevereiro deste ano.

A declaração do presidente Lula vem após ele receber, no Palácio da Alvorada, o chanceler russo, Sergey Lavrov, nesta segunda-feira (17). O governo Lula defende a construção das condições para o diálogo de paz e que os interesses da Rússia não podem ser ignorados, como afirmou o presidente em entrevista à TV 247.

