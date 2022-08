Lula se reúne com presidente do Partido da Esquerda Europeia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reuniu nesta terça-feira (23), segundo a Folha de S. Paulo, com o presidente do Partido da Esquerda Europeia, o alemão Heinz Bierbaum.

O Partido da Esquerda Europeia reúne cerca de 40 legendas socialistas, comunistas, verdes e outras forças progressistas de 25 países.

Também participaram do encontro a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, o ex-ministro Aloizio Mercadante, e o ex-chanceler Celso Amorim.

Lula recebeu de presente um livro da Fundação Rosa Luxemburgo, ligada ao partido de esquerda alemão Die Linke, sobre sistemas alimentícios do Cone Sul.

