Lula sinaliza apoio a Macron nas eleições francesas

247- O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais nesta quinta-feira (21) para sinalizar apoio ao candidato Emmanuel Macron, que concorre o segundo turno da eleição presidencial francesa contra a candidata de extrema-direita, Marine Le Penn.

"Desde o começo da minha vida sindical e política, eu recebi o carinho e a solidariedade do povo francês. A França foi uma parceira estratégica nos meus governos", iniciou o petista em sua postagem.

Lula ressaltou que, "o futuro da democracia está em jogo na Europa e no mundo. Neste momento decisivo, confiamos que defensores da liberdade, da igualdade e dos Direitos Humanos para todos se unam em torno do candidato que melhor encarna os valores democráticos e humanistas".

Ao reforçar o apoio a Macron, ele disse ser "fundamental derrotar a extrema direita e sua mensagem de ódio e preconceito". "Isso é o que os democratas de diferentes matizes de todo o mundo desejam e esperam", acrescentou.

Vale lembrar que Macron recebeu o ex-presidente Lula com honras de chefe de estado, no Palácio do Eliseu, sede do governo, em novembro de 2021. Naquela ocasião, eles discutiram temas globais como a urgência climática e combate à fome e pobreza.

Segundo turno

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18) indica que Macron venceria a disputa pelo segundo turno das eleições no país com 56% dos votos sobre a candidata de extrema direita.

A pesquisa foi feita na sexta-feira (15) passada com 1.682 pessoas entrevistadas. A margem de erro varia de 0,7% a quase 2,5% e a previsão da participação dos eleitores franceses é de 72%.

