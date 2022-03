Lula vai ao Uruguai em abril visitar José Mujica

Apoie o 247

247 com Metrópoles - O ex-presidente Lula visitará o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, em abril. A viagem ao país será uma retribuição da visita que recebeu de Mujica em 2018, quando estava arbitrariamente preso em Curitiba. As datas ainda estão sendo definidas.

A visita durará dois dias e Lula encontrará também Yamandú Orsi, governador de Canelones, estado ao norte de Montevidéu, a capital do Uruguai.

Orsi é uma liderança da Frente Ampla, grupo político de Mujica, e aparece como um possível candidato nas eleições presidenciais do país, previstas para 2025.

Caso seja escolhido candidato, seu nome significaria uma renovação no grupo, que teve como grandes nomes no passado recente os ex-presidentes Mujica e Tabaré Vasquez, que presidiu o país em duas ocasiões.

Lula não encontrará com integrantes do governo federal. O presidente do Uruguai é Luis Lacalle Pou, do direitista Partido Nacional. Ele foi o responsável por tirar a Frente Ampla do poder no país depois de três mandatos consecutivos.

Relembre a visita

O ex-presidente do Uruguai Jose Pepe Mujica visitou em junho de 2018 a Vigília Lula Livre em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mantido como preso político.

Em breve discurso à militância antes de se encontrar com Lula, Mujica disse que veio visitar seu companheiro de luta. “Recordem, os homens e as mulheres podem ter preso o corpo, mas a causa dos que lutam nunca será presa, porque caminha com as pernas e os braços dos companheiros. Esta causa não começou com vocês e nem conosco e nem vai terminar com a nossa vida. Vale à pena dedicar uma parte do milagre de estar vivo para servir à causa da igualdade sobre a terra”, disse ele.

No final, o ex-presidente lembrou que “esta luta não termina amanhã ou depois. Vai entrar por esta vida e na vida de outras gerações. O problema é ter uma causa para viver e não viver só porque se nasceu. Adiante, companheiros, Lula somos todos. Todos os que tem problema na imensidão da América Latina, não se esqueçam”, encerrou sob aplausos.

