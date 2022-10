Lula vence na Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia; Bolsonaro ganha no Japão

Presidenciável petista foi o mais votado em diferentes países da Ásia e Oceania, com exceção do Japão edit

247 - Os primeiros resultados do segundo turno das eleições já começam a aparecer na Ásia e Oceania, com vantagem para o ex-presidente Lula (PT), que ganhou na Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A informação é do colunista Jamil Chade do Uol.

Coreia do Sul: Lula 126 x 70 Bolsonaro

Lula 126 x 70 Bolsonaro Austrália: Lula 2970 x 1688 Bolsonaro

Lula 2970 x 1688 Bolsonaro Nova Zelândia: Lula 353 x 132

As eleições no Japão também foram encerradas, com vitória para Jair Bolsonaro (PL), que teve 84% dos votos em Nagoya, cerca de 3,4 mil. Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade total de votos dos dois candidatos no país.

