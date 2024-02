Lula viaja ao Egito na terça-feira onde deverá fazer discurso em defesa do povo Palestino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) embarca na próxima terça-feira (13) para uma viagem oficial ao Egito e à Etiópia. No Egito o líder brasileiro deve fazer um pronunciamento em defesa do povo palestino na sede da Liga Árabe, informa a Folha de S.Paulo. Lula deve agradecer ao presidente egípcio pelos esforços realizados em favor da repatriação dos brasileiros que se encontravam na Faixa de Gaza.

Lula ainda deve aproveitar a sua estada na capital egípcia para visitar as pirâmides e o Grande Museu do Egito, ao lado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. Na Etiópia, a segunda etapa da viagem à África, ele participará da cúpula da União Africana.

continua após o anúncio

Lula deve se encontrar no Egito ou na Etiópia com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Na capital Etíope, está prevista uma reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para tratar da crise no Oriente Médio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: