Lula viajará para os EUA no dia 9 de fevereiro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará para Washington, capital dos Estados Unidos, para se encontrar com seu homólogo estadunidense Joe Biden no início do mês que vem. A previsão, segundo a CNN Brasil, é que Lula embarque no dia 9 de fevereiro para já no dia seguinte se encontrar com o democrata.

Na reunião, os chefes de estado devem tratar de uma “ampla agenda comum”.

Os EUA serão o terceiro país a ser visitado pelo presidente Lula em menos de 40 dias de governo. Atualmente ele está na Argentina, de onde segue para o Uruguai.

