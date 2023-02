Lula visitará a África em julho

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve comparecer à cúpula da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que se realizará em São Tomé e Príncipe, na costa africana, em julho, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Lula deve aproveitar a viagem para emendar visitas a outros países, como Angola e África do Sul. Durante sua viagem aos Estados Unidos, Lula falou também sobre a importância das relações do Brasil com os países africanos.

Em seus dois governos, Lula priorizou as relações com o continente africano..

A ação específica para a África se enquadra dentro de sua estratégia de articulação com o Sul Global.

