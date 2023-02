Lula volta a mencionar ideia de fórum pela paz na Ucrânia e diz que "UE está na guerra mesmo sem querer"

Presidente brasileiro quer reunir países para discutir uma solução ao conflito europeu: "ninguém precisa ser derrotado. A humanidade ganha com a paz" edit

247 - O presidente Lula (PT) reforçou, nesta quinta-feira (2), sua ideia de criar um fórum de países abertos a construir um diálogo e uma negociação por um acordo de paz para pôr fim à Guerra da Ucrânia.

Em entrevista à RedeTV!, o chefe do Executivo brasileiro declarou: "quero fazer uma proposta de um grupo de países que não tem nada a ver com a guerra e pode ter facilidade de conversar com os presidentes da Ucrânia e da Rússia".

"A União Europeia, mesmo sem querer, está dentro da guerra", avaliou Lula, que acrescentou pregando a paz: "ninguém precisa ser derrotado. A humanidade ganha com a paz".

Lula volta a falar sobre a Guerra pela segunda vez na semana, que também foi marcada por seu encontro com o chanceler Alemão, Olaf Scholz, e um telefonema com o presidente francês, Emmanuel Macron. Ambos tentam, como representantes europeus, convencer o petista a assumir uma posição pró-OTAN no conflito.

O brasileiro, no entanto, mantém-se irredutível em sua neutralidade. Além disso, ao líder da Alemanha, Lula já havia mencionado a proposta de criar tal "clube das pessoas que vão querer construir a paz no planeta".

