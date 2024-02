Lutamos no sul com os olhos voltados para Gaza, diz o líder do Hezbollah

Apoie o 247

Prensa Latina - Lutamos no sul com os olhos voltados para Gaza, reafirmou hoje o líder da Resistência Libanesa (Hezbollah), Hassan Nasrallah, 129 dias após a abertura da frente de batalha contra Israel.

Durante o seu discurso no Dia dos Feridos, o secretário-geral do movimento político e militar enfatizou que os bombardeios do sul do Líbano terminarão quando a agressão parar e o cessar-fogo for estabelecido em Gaza.

Em resposta às ameaças das autoridades israelitas, Nasrallah sublinhou que todas as possibilidades estão abertas.

Confrontado com a pressão para expandir a guerra, o chefe do Hezbollah confirmou que "a Resistência hoje está mais segura e está determinada a preparar-se para enfrentar o inimigo em qualquer nível."

Israel deve parar a agressão contra Gaza, e isto por si só já será uma vitória para o eixo da Resistência, destacou.

Relativamente às visitas dos enviados ocidentais a Beirute, esclareceu que o seu objetivo é proteger Israel.

Neste ponto, indicou que todos adotam o roteiro israelita e se limitam a apresentá-lo ao Líbano sem abordar nos seus documentos quaisquer questões relacionadas com agressões, crimes e fome em Gaza.

Aliás, Nasrallah rejeitou a utilização, por parte de enviados ocidentais, de declarações israelitas para intimidar a Resistência.

Nesse sentido, confirmou que as operações no sul do Líbano constituem uma frente de pressão, apoio e participação para derrotar o inimigo e enfraquecê-lo até que termine a agressão em Gaza.

Dirigindo-se aos libaneses, pediu que prestassem atenção às notícias nas redes sociais que procuram intimidar as pessoas e prejudicar a sua vontade e posição.

