Luxemburgo é o 1º país da Europa a permitir o cultivo doméstico de maconha

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Luxemburgo se tornou, nesta sexta-feira (22), o primeiro país da Europa a liberar o plantio e o consumo doméstico da maconha. Agora, pessoas maiores de 18 anos podem cultivar até quatro pés de cannabbis em suas residências para consumo próprio. A alteração na legislação faz parte de uma mudança na estratégia de enfrentamento ao narcotráfico.

“Queremos começar permitindo que as pessoas cultivem em casa. A ideia é que um consumidor não se encontre em situação ilegal se consumir cannabis e que não apoiamos toda a cadeia ilegal da produção ao transporte e à venda, onde existe muita miséria associada. Queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos afastar cada vez mais do mercado negro ilegal”, disse a ministra da Justiça de Luxemburgo, Sam Tamson, ao jornal The Guardian, de acordo com O Globo.

A nova legislação também liberou o ocnsumo da erva para uso recreativo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE