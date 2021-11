Macron abre agenda para receber Lula e despreza Bolsonaro, diz Milton Blay

"O Macron passou por cima do Jair Bolsonaro como um trator, como um tanque, tão ruim são as relações entre os dois", disse o jornalista Milton Blay durante participação no programa Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Milton Blay disse, durante participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (17), que o anúncio do encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, que acontece hoje, “passou por cima de Jair Bolsonaro como um trator” e demonstra a influência política do petista para o país europeu.

“Depois do Lula anunciar que iria se encontrar com o Emmanuel Macron, ontem (16), lá na Science Po, muitos disseram que era um tapa na cara do Bolsonaro com luva de pelica. Não é nada disso. O Macron passou por cima do Jair Bolsonaro como um trator, como um tanque, tão ruim são as relações entre os dois”, afirmou Blay.

Ainda segundo ele, o encontro demonstra a importância da viagem de Lula. “Comenta-se que a vingança é um prato que se come frio. Pois bem, chegou a hora porque o Bolsonaro fez uma viagem absolutamente ridícula ao Oriente Médio que, além de não ter nenhum resultado prático, real, acabou trazendo dificuldades entre ele e o Valdemar (Costa Neto, presidente do PL), e o PL. Então ele perdeu o sono pela primeira vez nos hotéis paradisíacos da região e deve ter perdido outra vez para alegria geral quando o Lula anunciou que encontrara o Macron”, avaliou

“Nos dois anos e meio depois do início do bolsonarismo, a relação entre a França e o Brasil vive momentos de tensão, talvez seus piores momentos.Mais que tensão, é muito constrangimento. É uma relação muito ruim, de nível baixíssimo. A péssima relação vem até antes do início do mandato de Bolsonaro. Em 2018, em Buenos Aires, o presidente francês o presidente francês colocou em dúvida o compromisso ambiental do Brasil”, completou.

