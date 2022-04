Macron agradece eleitores, critica extrema direita e promete governar para todos

Apoie o 247

247 - Após projeção que aponta sua vitória nas eleições, o presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, agradeceu a confiança dos franceses, criticou a extrema direita e prometeu governar para todos.

“Os próximos anos não serão tranquilos, mas serão históricos e juntos poderemos reescrevê-los para novas gerações”, disse.

“Então, juntos, nós teremos de assegurar que estejamos unidos para que aquilo que aconteceu na França nos ajude a superar os desafios ao longo do caminho nos anos à frente. É um momento histórico, nós temos de tratar de nossa história para as gerações futuras. Caros compatriotas, é com ambição e compromisso com nosso país que eu gostaria de estar junto com vocês para embarcar nos próximos cinco anos", acrescentou.

Macron disse que “muito dos nossos compatriotas votaram em mim não pelas minhas ideias, mas para barrar as ideias da extrema direita". "Imagina a decepção deles esta noite”, frisou ele, afirmando ainda que seu novo governo não será uma continuidade dos próximos cinco, mas um esforço coletivo para remodelar o governo a serviço da juventude francesa.

“Cada um de nós terá uma responsabilidade, cada um de nós terá de estar comprometido, porque todos nós somos importantes e vamos além de nós mesmos. É isso que faz o povo francês”, destacou.

“Nós temos de ter uma ambição, nós temos muito a fazer. A guerra na Ucrânia nos lembrou das consequências trágicas e que a França precisa erguer sua voz e mostrar suas escolhas de forma mais claras, em todas as demandas, e nós faremos isso. Nós também temos que estar muito vigilantes, ter respeito, porque esse é um tempo de grande dúvida e divisão. Portanto, temos de ser fortes, mas ninguém será deixado de fora”, afirmou Macron.

