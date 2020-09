Macron ameaça o Líbano com sanções

O governo francês pode reter ajuda financeira crucial se Beirute falhar em implementar as reformas para colocar o país sob controle. O presidente da França, Emmanuel Macron, também quer um cronograma para a votação legislativa dentro de "seis a 12 meses". Também culpou libaneses pelo fracasso em produzir um líder poderoso e estabelecer um pacto político no país edit

247 - O governo francês, comandado pelo presidente Emmanuel Macron, aplicará sanções ao Líbano e pode até mesmo reter ajuda financeira crucial se Beirute falhar em implementar as reformas para colocar o país sob controle. As medidas variam sanções pessoais contra membros da elite política libanesa ao bloqueio de um resgate financeiro internacional.

O presidente da França disse querer "compromissos credíveis" dos partidos políticos libaneses e um cronograma para realizar a votação legislativa dentro de "seis a 12 meses".

Os próximos meses seriam "fundamentais" para o que ele descreveu como "mudança real", disse Macron. Os relatos foram publicados no site RT Question More.

Macron culpou manifestantes libaneses pelo fracasso em produzir um líder poderoso e estabelecer um pacto político no país. "Um nome funciona se a rua sabe produzir um líder que lidera a revolução e quebra o sistema. Não funcionou, pelo menos não hoje, talvez amanhã ou depois de amanhã funcionará", disse.

O diplomata Mustapha Adib foi escolhido como o novo chefe do governo do Líbano poucas horas antes da chegada do presidente francês a Beirute. No entanto, sua candidatura aparentemente não agradou a pelo menos alguns membros das elites.

Macron visitou o país no começo de agosto, após a explosão devastadora que matou quase 200 pessoas. Na ocasião, ele pediu um novo governo provisório, uma auditoria do banco central do país e eleições parlamentares dentro de um ano.

