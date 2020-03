Macron anuncia fechamento de escolas e universidades para conter coronavírus

Decisão vale a partir da próxima segunda-feira, 16. Emmanuel Macron disse que as eleições municipais deste domingo, 15, estão mantidas rejeitou fechar as fronteiras do País edit

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira, 12, em pronunciamento à nação, medidas para conter a expansão do coronavírus.

A partir da próxima segunda-feira, 16, até segunda ordem, todas as creches, escolas, faculdades, escolas secundárias e universidades serão fechadas. "Encerradas por uma simples razão: nossos filhos e nossos filhos mais novos, segundo cientistas, são os que parecem espalhar o vírus o mais rápido ", disse o presidente francês.

Macron disse que as eleições municipais deste domingo, 15, estão mantidas e rejeitou a idéia de fechar as fronteiras nacionais, argumentando que o vírus "não tem passaporte".

O presidente francês também defendeu políticas públicos do estado para proteger a população de pandemias como a do coronavírus. "O que essa pandemia já está revelando é que nosso estado de bem-estar não são custos ou encargos, mas bens preciosos. O que essa pandemia revela é que existem bens e serviços que devem ser colocados fora das leis do mercado", disse ele.

A França é o segundo país da Europa mais afetado pela epidemia. Segundo os últimos dados, 2.281 pessoas foram contaminadas no país (quase 500 a mais do que no dia anterior) e 48 mortes foram registradas.